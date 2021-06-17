ЦБ начнет применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов банков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Банк России с октября текущего года начнет применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.

"Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", упрощающее порядок формирования обязательных резервов и снижающее регуляторную нагрузку на кредитные организации, зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 октября 2021 года. Новый нормативный акт будет применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за октябрь 2021 года", - отмечается в сообщении.