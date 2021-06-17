Омбудсмен заявил, что власти Москвы не разрешали отстранять работников без прививки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Столичные власти не давали бизнесменам разрешения отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников. Об этом заявил ТАСС в четверг уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Он пояснил, что отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от обязательной вакцинации, установленной столичным управлением Роспотребнадзора, позволяет действующее законодательство.

"Власти [Москвы] не давали разрешение отстранять без зарплаты непривившихся сотрудников. Сегодняшнее законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, позволяет отстранять сотрудников без выплаты зарплаты", - указал он.

Омбудсмен добавил, что речь идет о требованиях, которые выпустил Роспотребнадзор, исходя из текущей эпидемической ситуации, обязывающих вакцинироваться 60% работающих граждан.