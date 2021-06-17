Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 8 по 15 июня 2021 года составила 0,12%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,16%.

С начала года потребительские цены выросли на 3,77%. В годовом выражении инфляция на 15 июня 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,19%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,9%, на маргарин - на 0,6%, на баранину и карамель - на 0,4%, на свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов. Цены на гречневую крупу, шоколадные конфеты повысились на 0,3%, на говядину, мороженную рыбу, сычужные сыры и печенье - на 0,2%, на мясные консервы, пастеризованное молоко, жирный творог, ржаной хлеб, черный чай, рис, и обеды в столовых, кафе, закусочных - на 0,1%.

Согласно данным статистики, цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,3%, в том числе в 24 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 10 субъектах - на 1-2,8%. В 36 субъектах РФ цены не изменились. В 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,3%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,1%. В 23 субъектах РФ цены выросли на 0,1-1%, в 9 субъектах - на 1,1-3,2%. В 26 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%, в 4 субъектах - на 0,9-1,8%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране не изменились, при этом в 31 субъекте РФ выросли на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1-1,6%. В 10 субъектах цены не изменились. В 32 субъектах цены на мясо курицы снизились на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-3,1%. Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 4,4%, в том числе в 19 субъектах РФ - на 0,1-2%, в 22 субъектах - на 2,1-4,9%, в 35 субъектах - на 5-10%, в 5 субъектах - на 10,1-14,1%. В Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе цены на яйца не изменились. В Магаданской и Амурской областях - подорожали на 2,2% и 0,1% соответственно.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%, в том числе на морковь - на 10,2%, картофель - на 7%, белокочанную капусту - на 4,4%, репчатый лук - на 1,1%, яблоки - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры - на 4,9%. Цены на вермишель и водку снизились на 0,3%, пшеничную муку - на 0,2%, стерилизованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также макаронные изделия - на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: валидол - на 0,6%, левомеколь - на 0,5%, нимесулид, аллохол - на 0,3%, российский анальгин - на 0,2%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. При этом цены на российские поливитамины без минералов снизились на 0,3%, а на бромгексин, корвалол и комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости цены на хозяйственное мыло выросли на 0,6%, на туалетную бумагу и туалетное мыло - на 0,3%, на стиральный порошок и пеленки для новорожденных - на 0,2%, на прокладки женские, пасты и щетки зубные - на 0,1%

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на российские сигареты с фильтром - на 0,6%, на электропылесосы - на 0,4%, на иностранные легковые автомобили, кроссовки для взрослых, детские футболки - на 0,2%, телевизоры и кроссовки для детей - на 0,1%. В то же время смартфоны подешевели на 0,5%, шампуни - на 0,3%, джинсы для детей, майки, мужские футболки - на 0,1%. Цены на бензин выросли на 0,2%, а на дизельное топливо - на 0,1%.

Цены на проживание в гостиницах 1-2 звезды выросли на 1,4% и 1% соответственно, в хостелах - на 1,3%. Путевки в санатории подорожали - на 0,8%, в дома отдыха, пансионаты - на 0,7%. Цены на проживание в гостиницах 3, 4 и 5 звезд снизились на 1,7% и 5,3% соответственно.