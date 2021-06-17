Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на основные продукты, а затем их снижения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильных цен на основные продукты, а затем их снижения, говорится в сообщении министерства.

"Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение", - сообщили в Минсельхозе.

Как отметили в министерстве, Минсельхоз России на еженедельной основе ведет мониторинг цен производителей по 43 основным продовольственным товарам, включая мясо-молочную, плодоовощную группу, зерновые, масличные, а также продукты переработки. По данным на 16 июня средние оптовые цены в большинстве отслеживаемых категорий за неделю снизились.

В частности, как отмечают в Минсельхозе, среди товаров плодоовощной группы наибольшее снижение показали огурцы (-3,8%) и томаты (-4,3%). Цены на картофель, морковь, капусту и лук сохранились на стабильном уровне или продемонстрировали незначительный рост (от 0,1% до 0,6%). Яблоки продолжили дешеветь (-0,9%), при этом их стоимость в настоящий момент на 13,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Цена на сахар и подсолнечное масло за неделю не изменилась и составила 36 руб. за кг и 94,2 руб. за литр соответственно. Кроме того, зафиксировано снижение цен на мясо кур (-0,7%), баранину (-2,6%), куриные яйца 1 и 2 категории (-0,9% и -1,1% соответственно), а также сырое молоко (-0,1%). Цены на продукцию мукомольной и хлебопекарной промышленности за неделю практически не изменились. Нулевую динамику продемонстрировали цены на пшеничную муку и хлеб из ржано-пшеничной муки, стоимость макарон снизилась на 0,2%, а хлеба из пшеничной муки выросла на 0,1%, добавили министерстве.