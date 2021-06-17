Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 21 июня 2021 года запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Чешской Республики.

Такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов инспекции чешских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию", - отмечается в сообщении.

По информации Россельхознадзора, мероприятия, прошедшие в период с 31 мая по 4 июня этого года, были направлены на подтверждение гарантий, ранее принятых от Государственной ветеринарной службы Чехии, о соответствии предприятий требованиям ЕАЭС. Кроме того, основанием послужил проведенный анализ материалов о системе контроля безопасности производства указанной продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования. По результатам совместной работы Россельхознадзора с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь выявлено, что компетентный орган Чешской Республики не проводит систематические проверки предприятий, экспортирующих корма и кормовые добавки в ЕАЭС, выпускаемая продукция также не соответствует требованиям ЕАЭС.

"Чешская сторона также не осуществляет полноценные расследования по фактам выявленных несоответствий, план государственного лабораторного мониторинга не охватывает весь спектр необходимых показателей безопасности, выявлен ряд нарушений на предприятиях, которые оценивали российские и белорусские специалисты", - отмечается в сообщении. Как добавили в Россельхознадзоре, вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления чешской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор ввёл запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Литвы, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.