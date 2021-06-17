Миллер и Рогозин обсудили создание системы мониторинга производственных объектов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в рамках рабочей встречи рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, речь шла о создании в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между "Газпромом", Роскосмосом и Росатомом подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.

"Объединение возможностей Роскосмоса и "Газпрома" - космических аппаратов, создаваемых в рамках программы "Сфера" (реализует Роскосмос), и спутников радиолокационного наблюдения, которые будут выпускать на сборочном производстве космических аппаратов "Газпрома", - позволит решить целый ряд задач. В том числе, по информационному обеспечению судоходства в акватории Северного морского пути", - отмечает газовый холдинг.

Отдельное внимание в рамках рабочей встречи Миллера и Рогозина было уделено вопросам разработки импортозамещающего оборудования организациями Роскосмоса в интересах "Газпрома".

Речь также шла о ходе строительства объектов для газификации космодрома "Восточный" в Амурской области.