В России планируют создать национальную систему мониторинга цен

ТУЛА, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Промышленность" приняла решение проработать концепцию федерального закона по ценообразованию и создать единую национальную систему мониторинга цен. Ее заседание прошло в четверг под руководством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

"Алексей Дюмин отметил, что цены растут не только на товары первой необходимости, но и на сырье для промышленных предприятий. Увеличение цен на металл и строительные материалы негативно влияет на развитие целых отраслей промышленности. <...> Поэтому необходимо выработать долгосрочные системные меры. Члены комиссии приняли решение проработать концепцию федерального закона по ценообразованию и создать единую национальную систему мониторинга цен", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.

По словам Дюмина, из-за роста цен также существует угроза срыва реализации национальных проектов в части строительства и введения в эксплуатацию объектов.

В сообщении на сайте Кремля отмечено, что комиссия проработает выдвинутые на заседании предложения, ключевые из них лягут в основу инициатив для доклада главе государства, а также для разработки мер по совершенствованию законодательства.