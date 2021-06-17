Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2% пострадавшему бизнесу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выдача кредитов под 2% для сохранения занятости стала самой действенной мерой поддержки бизнеса в 2020 году, ее нужно ввести и в 2021 году в случае обострения ситуации с коронавирусом. Такое мнение выразил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире телеканала "Россия-24".

"Если дальше пойдет такая история с ковидом и будут опять какие-то меры, связанные с локдаунами, ограничениями и прочее, то, конечно, бизнесу нужно будет помочь. Прежде всего <...> надо увеличить новую волну двухпроцентных кредитов для сохранения занятости - они были самой действенной мерой поддержки в 2020 году. Надо ее распространить и на 2021 год", - сказал он.

Омбудсмен предложил при ухудшении обстановки перейти к более серьезным мерам поддержки бизнеса. В частности, он считает, что государству целесообразно взять на себя выплату зарплаты на предприятиях наиболее пострадавших отраслей.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0). По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников.