Овощной союз ожидает снижения цены на морковь в ближайшие недели

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Национальный союз производителей плодов и овощей ожидает снижения цены на морковь в России в ближайшие недели, сообщил журналистам его директор Михаил Глушков.

"Сейчас борщевой набор в основном представлен импортными овощами, в ближайшее время на рынок поступит отечественная морковь, и цена на нее начнет быстро снижаться - максимум, через 1-2 недели", - сказал он.

По его оценке, сейчас ситуация на отечественном рынке овощей соответствует сезонной тенденции и характерна для этого времени года. При этом активный сбор урожая открытого грунта уже отражается на стоимости томатов и огурцов, и цены на них падают уже несколько недель, добавил он.

Как сообщил 17 июня Росстат, за неделю с 8 по 15 июня 2021 года цены на плодоовощную продукцию в России выросли в среднем на 1,2%, в том числе на морковь - на 10,2%, картофель - на 7%, капусту белокочанную - на 4,4%, лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,3%. Цены на огурцы при этом снизились на 5,5%, на помидоры - на 4,9%.