В ЦРПТ сообщили, что более 150 млн маркированных сыров и мороженого появятся в магазинах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Производители мороженого и сыров ввели в оборот более 150 млн кодов этих товаров с 1 июня 2021 года, когда маркировка для них стала обязательной. Это означает, что продукция уже поступила на полки магазинов или поступит в ближайшее время, сообщает в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки.

"С момента старта обязательной маркировки сыров и мороженого - 1 июня 2021 года - производители ввели в оборот более 150 млн кодов товаров. Это значит, что продукция уже поступила на полки магазинов или поступит в ближайшее время. Каждый покупатель может проверить качество и сроки годности товаров с помощью приложения "Честный знак", - пояснили в пресс-службе.

По данным оператора, система манкировки продолжает работать стабильно, в службе технической поддержки ЦРПТ отсутствуют обращения о массовых неполадках. "Все частные вопросы оперативно решаются оператором, предприятия в обычном режиме заказывают коды и вводят их в оборот", - добавили в ЦРПТ.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.