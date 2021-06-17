Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно во второй раз за месяц обогнал основателя американской Amazon Джеффа Безоса в списке самый богатых людей мира. Богатство Арно впервые превысило 200 млрд долларов, сообщил в четверг журнал Forbes.

По его сведениям, за сутки состояние 72-летнего француза увеличилось на $1,4 млрд и превышает состояние Безоса на $100 млн. При этом еще в апреле активы президента LVMH, включая принадлежащие ему ценные бумаги, оценивались в $150 млрд.

Как напоминает журнал, группа LVMH в январе завершила все процедуры по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за $3,2 млрд. В конце октября прошлого года концерн договорился о заключении новой сделки о слиянии с Tiffany по сниженной цене. Цена за акцию составила $131,5 вместо $135. Сообщения о планах LVMH приобрести Tiffany появились в 2019 году. Сделку оценивали в более $16 млрд, ожидалось, что она будет закрыта в ноябре 2020 года.