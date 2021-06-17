Минцифры предложило продлить эксперимент по переводу госинформсистем на "Гостех"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минцифры предложило продлить эксперимент по переводу госинформсистем на единую платформу "Гостех" до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на едином портале нормативных правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1674 "О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе РФ "Гостех". <...> В пункте 1 слова "31 мая 2022 г." заменить словами "31 декабря 2023 года", - говорится в документе.

В пресс-службе Минцифры пояснили ТАСС, что предлагается продлить срок проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе "Гостех" до 31 декабря 2023 года. "Соответствующий проект постановления размещен в целях его общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов", - пояснили там.

Проектом постановления предлагается также обеспечить функционирование на платформе "Гостех" государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС), создаваемой Минспортом России в соответствии с ведомственной программой цифровой трансформации.

ГИС ФКиС будет содержать сведения о спортивных объектах, физкультурно-спортивных организациях, соревнованиях, присваиваемых спортивных разрядах и званиях, а также информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины. В ГИС ФКиС будут включены сервисы по автоматизации записи в организации спортивной подготовки, формированию единого календарного плана спортивных соревнований, присвоению спортивных разрядов и званий, а также сбору статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы.

Проектом постановления предусматриваются и иные изменения, направленные на расширение круга участников эксперимента.

Об эксперименте

С 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года в России проходит эксперимент по созданию цифровой платформы "Гостех", которая объединит государственные информационные системы. До конца эксперимента оператор "Гостеха" должен создать ИТ-платформу, на базе которой будет построена вся система.

Ранее "Сбер" получил право стать разработчиком цифровой платформы, на которой будут создаваться и работать государственные сервисы страны. Решение было принято в результате открытого аукциона, организованного Минцифры России, и вступило в силу в рамках подписания соответствующего государственного контракта.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.