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Лучшие предприятия РФ за 2020 год определили на премии "Золотой Меркурий"

Самой популярной среди участников стала номинация "Лучшее семейное предприятие России", на нее заявились 35 компаний

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Победителей конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" за 2020 год наградили в пятницу в Москве. Церемония прошла в Центре международной торговли, передает с места корреспондент ТАСС.

"В восемнадцатый раз подводятся итоги конкурса, и для нас было принципиально важно очно наградить лучших предпринимателей России, прошедших жернова 2020 года. Премия прогрессирует, и наша цель, чтобы ее победитель был авторитетом, выходящим на международные рынки", - сказал в ходе церемонии вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.

По его словам, самой популярной среди соискателей премии стала номинация "Лучшее семейное предприятие России" - на нее заявились 35 участников. По итогам лучшим семейным предприятием признана белгородская поликлиника "Биомед".

Определены и победители в номинации "Лучшее малое предприятие". Так, в сфере промышленного производства им стала краснодарская компания "ВЭЛТЕКС" (поставщик товаров для шитья и швейного производства), в сфере строительства - "Нягань Монтажстрой", в сфере производства потребительской продукции - столичный производитель санитарно-гигиенического оборудования "РБР трейд" , в сфере услуг - "Огнеупоркокссервис", в агропромышленном комплексе - крестьянско-фермерское хозяйство Светланы Ильиной из Калининградской области, в сфере инновационной деятельности - "ФтизисБиоМед" из татарстанского Чистополя (разработчик системы автоматизированного анализа флюорограмм).

Также были определены лучшие предприятия-экспортеры и победители в специальных номинациях.

Победители конкурса стали обладателями символа "Золотого Меркурия" - статуэтки древнеримского бога торговли, изготовленной по авторским эскизам скульптора Владимира Суровцева, а лауреаты конкурса - специальными памятными медалями. Всем им вручены дипломы ТПП РФ и предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса "Золотой Меркурий" как показателя высокого качества продукции и услуг.

О конкурсе

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке Госдумы, Совета Федерации и Министерства экономического развития РФ. Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России.

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