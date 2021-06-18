СМИ: Лондон попросил ЕС продлить льготный период поставок мяса в Северную Ирландию

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Великобритания направила официальный запрос в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой продлить до октября льготный период на поставки охлажденного мяса в Северную Ирландию. Об этом в четверг сообщило агентство PA.

"Сегодня мы написали в Европейскую комиссию, повторив нашу просьбу о временном продлении [льготного периода] до 30 сентября. Это позволит продолжить поставки, пока мы ищем долгосрочное решение с ЕС", - приводит агентство слова официального представителя британского правительства. Он подчеркнул, что любой запрет на перевозки будет противоречить интересам Северной Ирландии.

ЕК заявила, что рассмотрит запрос о продлении периода поставок сосисок, бургеров и фарша из Великобритании в Ольстер, который истекает 30 июня. Как сообщает агентство, это заявление последовало вслед за угрозами Лондона в одностороннем порядке продлить этот срок.

Согласно нормам продовольственной безопасности Евросоюза, на единый европейский рынок, частью которого после Brexit остается Северная Ирландия, можно поставлять только замороженное мясо. Это не устраивает Лондон, который хочет и после окончания льготного периода, иметь возможность отправлять в Ольстер охлажденное мясо.

В четверг Брюссель сообщил, что для обсуждения деталей британского запроса вице-председатель ЕК Марош Шефчович постарается организовать новый раунд переговоров с представителем премьер-министра Великобритании по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом. Фрост ранее заявлял, что эти переговоры проходят пока безрезультатно.

"Сосисочная война"

Острые дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг поставок переработанного мяса в Северную Ирландию получили в британской прессе название "сосисочной войны". Власти в Белфасте опасаются, что в связи с введением дополнительных проверок и увеличением формальностей поставки мясной продукции из Великобритании существенно сократятся. Это чревато тем, что поставщикам станет невыгодно работать на рынке Ольстера.

Торговля после Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью европейской таможенной зоны. Этот двойной статус позволил избежать появления торгового барьера между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей королевства.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения до 1 октября. На такой шаг Лондон решился пол давлением предпринимателей, которые предупреждали о перебоях в поставках товаров.