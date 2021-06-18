В ДФО хотят вложить 4 млрд рублей в строительство и модернизацию заводов стройматериалов

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Корпорация "Технониколь" намерена вложить 4 млрд рублей в строительство и модернизацию заводов в двух дальневосточных регионах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников.

"На этот год у нас запланирована реконструкция хабаровского завода по производству минеральной изоляции. В ближайших планах у нас реализация нового инвестиционного проекта в Приморье. В регионе планируем построить учебный центр и сразу три новых завода: по выпуску рулонных битумных материалов, теплоизоляции из экструзионного пенополистирола XPS и предприятие по переработке вторичных полимеров. Сейчас мы совместно с властями Приморского края ищем площадку для размещения предприятий <…> В реализацию этих проектов мы планируем вложить порядка 4 млрд рублей", - сказал Колесников.

Он отметил, что и Хабаровский край, и Приморье сейчас активно занимаются строительством. Также спрос на продукцию корпорации, а это кровельные, гидроизоляционные, звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, есть в виду масштабных проектов, которые реализуются в Арктике. "Кроме того, Владивосток и Приморский край - это удобная локация для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому мы собираемся вводить новые производственные мощности и реконструировать существующие", - добавил Колесников.

Сейчас доля экспорта продукции из хабаровского кластера корпорации, куда входят учебный центр и пять предприятий по производству строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, пластиковых водосточных систем, вторичной переработке полимеров, сохраняется на уровне 7%. Продукция поставляется в Китай, Канаду, страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Производственная площадка выпускает 1,2 млн кубометров тепло- и звукоизоляционных материалов и до 3 тыс. тонн водосточных систем в год, а также ежемесячно перерабатывает свыше 1 тыс. тонн отходов полистирола. "Мы планируем до 30% продукции, произведенной на новых предприятиях в Приморье, отправлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на реализацию проектов в Арктике", - сказал Колесников.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам встречи с инвесторами во Владивостоке поручил поддержать эти проекты в Приморье.