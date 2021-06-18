Сервисы объявлений блокируют продажи сертификатов о вакцинации от ковида

"Сегодня мы блокируем объявления о продаже товаров или услуг для лечения, диагностики или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме или упоминания термина для привлечения внимания. Сертификаты о вакцинации также входят в список запрещенных товаров, - сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-сервиса "Авито". - Мы активно следим за повесткой, и если возникают новые товары, требующие внимания и ограничительных мер, то мы оперативно берем их в работу и принимаем решение, ставя в приоритет защиту наших покупателей в непростой ситуации".

В пресс-службе отметили, что прилагают "максимальные усилия, чтобы пользователи размещали заслуживающие доверия объявления", и осуждают "любые формы торговли запрещенными законом товарами и услугами".

В сервисе платных объявлений "Юла" также отметили, что "любые товары, связанные с лечением или подтверждением лечения от COVID-19, запрещены по умолчанию и блокируются".

Бизнес против нелегальных сертификатов

Как сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова "пока не получал массовых сведений о том, чтобы бизнес регулярно пользовался некими нелегальными сертификатами". Он подчеркнул, что это является преступлением. "Главное, что предприниматели сейчас согласны с властями в том, что темп вакцинации надо ускорять, ведь это альтернатива локдауну", - отметил Свириденко.

В то же время отдельные предложения о продаже сертификатов предпринимателям поступают. "На мошенническом рынке уже появилось два новых продукта: сертификат о прохождении вакцинации и справка о наличии антител IgG в крови к новому коронавирусу, подтверждающая факт перенесенного заболевания или его финальную стадию. Их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от внесения информации в государственный реестр", - отметил управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко.

Собеседник агентства предостерег бизнес и его сотрудников от приобретения нелегальных сертификатов и справок, а также напомнил об уголовной ответственности. "Во-первых, их осознанное приобретение приравнивается к соучастию в преступлении по подделке документов, во-вторых, покупатели таких фиктивных документов подвергают опасности других граждан, что грозит ст. 236, УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Не стоит халатно относиться к вопросам, касающимся здоровья и жизни граждан", - подчеркнул он.

Совладелец конного завода "Ермак" в Самарской области Кирилл Ермоленко рассказал ТАСС, что ему в мессенджере поступало предложение купить сертификат вакцинированного. "Аферисты, а иначе их не назовешь, просят 25 тыс. рублей за то, чтобы выдать документ о том, что ты привит вакциной. Причем, согласно предложению, отметка на госуслугах о прохождении вакцинации тоже якобы будет", - уточнил он.

Борьба с черным рынком

Руководитель московского регионального отделения Партии роста, председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим сказал ТАСС, что бороться с черным рынком по продаже подобных сертификатов можно только одним путем - перейти в "цифру".

"Страховки на автомобили сейчас же не подделываются, потому что они все в единой базе. Даже сертификат на прохождение обучения дайвингу не нужен в бумажном виде, и его не подделаешь - он в электронной базе", - отметил он, предложив использовать такую же систему для сертификатов о вакцинации.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова считает, что власти и бизнес должны "мотивировать людей [вакцинироваться от коронавируса], объяснять необходимость, подавать примеры, стимулировать, включать соревновательные конкурсы".