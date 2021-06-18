РЭО предложил Минпромторгу запретить 28 видов неперерабатываемых товаров и упаковки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разработанный Российским экологическим оператором (РЭО) перечень неперерабатываемых товаров и упаковки из 28 наименований направлен в Минпромторг и Минприроды для согласования, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе РЭО.

"РЭО уже подготовил такой перечень товаров, мы направили его коллегам в министерство на рассмотрение. В него вошли 28 наименований товаров, среди них и ватные палочки (экологичная альтернатива - из дерева или бумаги), и упаковка для яиц из полистирола (экологичная замена - пульпекартон), и пластиковые стаканчики, которые на самом деле из полистирола (экологичнее - ПЭТ или полипропилен), и крышки для бумажных стаканчиков (замена - ПЭТ или пропилен), и многое другое. <...> На самом деле пластик пластику рознь. И наша задача сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в перечне товаров, готовящихся к запрету, пластиковые тарелки, трубочки, мешалки и столовые приборы, контейнеры-ракушки, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, сложные виды упаковок и пакетов (дойпак, флоупак, кувшин), тюбики для зубной пасты и крема из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, блистерная упаковка, за исключением лекарств, пакеты и пленка толщиной менее 20 мм, ложемент из пенопласта для транспортировки товаров, пачки для сигарет из сложносоставных материалов, сумки-сетки для овощей и фруктов.

"Решение о переходе на упаковку из того или иного сырья будут уже принимать сами производители. Потребители вряд ли заметят существенную разницу, потому что для обывателя все это называется пластиком. <...> Вряд ли вы заметите разницу в пластиковом стаканчике их ПЭТ или из полистирола, а для экологии она колоссальная. Также экологична упаковка из стекла (его, кстати, почти бесконечно без потери качества можно перерабатывать), из бумаги, но без тонкого слоя пластика", - добавил Буцаев.

Он также уточнил, что ежегодно в России образуется около 6,4 млн тонн полимерных отходов в составе бытовых отходов. При этом отказ от пластика Россия рассматривает вместе с соседями по Евразийскому экономическому союзу, в который входят Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан. Сподвигнуть производителей на переход к более экологичной и перерабатываемой упаковке поможет увеличение ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителя. Суть ее в том, чтобы за утилизацию упаковки и создание инфраструктуры для утилизации платил именно загрязнитель, а не население. Сейчас население платит 193 млрд рублей в год в составе тарифа на вывоз отходов, а бизнес - только 3,7 млрд руб. сборов.

"Это катастрофически несправедливая диспропорция, поэтому правила уплаты экосбора поменяются в этом году. И компании начнут платить экосбор со следующего года через электронную систему, которую, скорее всего, будет контролировать РЭО. Чем менее экологична упаковка, тем выше ставка экосбора, но именно благодаря экосбору в обращение пойдет меньше трудноутилизируемой упаковки. Производители будут переходить на перерабатываемую упаковку, потому что это будет дешевле", - считает Буцаев.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.