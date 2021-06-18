Мишустин поручил проанализировать программы подготовки кадров для авиастроения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился к 1 апреля 2022 года проанализировать программы подготовки специалистов для авиастроительной отрасли. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам рабочей поездки главы кабмина в Ульяновскую область в начале июня.

"[Минобрнауки и Минпромторгу совместно с Минпросвещения при участии Объединенной авиастроительной корпорации] поручено проанализировать действующие программы подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим образованием для авиастроительной отрасли и уточнить задания государственного плана подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 апреля 2022 года.