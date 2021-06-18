Город Санья на Хайнане в июне вошел в список лидеров КНР по комплексным программам туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Ведущий китайский курорт Санья на южном побережье острова Хайнань в июне вошел в десятку наиболее популярных городов Китая среди туристов, предпочитающих насыщенные маршруты путешествий по стране с посещением сразу нескольких городов. Список был опубликован в докладе китайской электронной площадки по продвижению туристических продуктов Lvmama.

Как объяснили аналитики компании, чтобы составить более комплексное представление о ситуации на рынке КНР, они изучили перемещение потоков туристов в период общенациональных выходных по случаю Фестиваля драконьих лодок (Дуаньуцзе), которые длились с 12 по 14 июня. На этот раз в перечень городов, наиболее подходящих для организации междугородных путешествий, также попали Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район, юг страны), Куньмин и расположенные в относительной близости от него популярные туристические центры Дали и Лицзян (юго-западная провинция Юньнань), Сямэнь (восточная Фуцзянь), а также Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия).

По данным Lvmama, в этом летнем сезоне в Санья туристов больше всего привлекает возможность совершать частные путешествия по городу и за его пределы на автотранспорте, который по приемлемым ценам можно взять напрокат. Среди достопримечательностей, пользующихся наибольшей популярностью у тех, кто любит за раз объехать несколько регионов Китая, - Государственный парк рисовых плантаций и тропический лесопарк "Ялунвань" в восточной части города.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживает уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.