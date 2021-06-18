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Пандемия COVID-19
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Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

Несколько ресторанов в Москве объявят COVID-free с 19 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. <…> В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала - в полутора - двух десятках ресторанов", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр также сообщил, что несколько ресторанов в Москве объявят "бесковидными" с 19 июня. 

"Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал он.

Собянин добавил, что поскольку до 18 лет прививку делать нельзя, то для детей сделают исключение. "Но пусть приходят со взрослыми", - отметил он.

Ограничение на работу в ночное время отменяется в Москве для COVID-free ресторанов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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