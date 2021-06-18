Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 8 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торговой сессии снизился на 0,52%, до 3799,18 пункта, свидетельствуют данные площадки на 10:20 мск.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне ниже 3800 пунктов 8 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,37%, до 3804,92 пункта, индекс РТС - на 0,53% - до 1655,54 пункта.

К 10:04 мск доллар по отношению к рублю снижался на 0,02%, до 72,29 рубля, евро - на 0,13%, до 86,02 рубля.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,68% - до $72,57 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 0,5% и торговалась на уровне $70,72 за баррель.

К 10:34 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,45% и находился на уровне 3801,77 пункта. В то же время индекс РТС снижался на 0,29% - до 1659,6 пункта.