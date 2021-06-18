Сбер оценил портфель возможных сделок по ESG-финансированию в 650 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сбер оценил объем портфеля потенциальных сделок, которые подпадают под критерии ESG-финансирования, в 650 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Сбера.

"На текущий момент портфель возможных сделок Сбера, которые подпадают под критерии ESG-финансирования, мы оцениваем более чем в 650 млрд рублей. Это и "зеленые" кредиты - на проекты в сфере альтернативной энергетики, обращения с отходами и так далее, и кредиты, ставка по которым привязана к выполнению заемщиком определенных ESG-критериев", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сумма выданных Сбербанком "зеленых" кредитов на сегодня превышает 50 млрд рублей. "Мы планируем нарастить ее до конца этого года минимум до 80 млрд [рублей] и существенно увеличить в 2022 году. А принятие программы господдержки "зеленых" проектов - через стимулирование, фискальные или регуляторные меры - придаст дополнительный мощный импульс росту инвестиций в "зеленую" экономику", - добавил зампред банка.

Ответственное инвестирование

ESG-финансирование - особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.