СБУ не будет расследовать продажу "Кварталом 95" сериалов в Россию в обход санкций

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не будет расследовать продажу студией "Квартал 95", основателем которой является действующий глава государства Владимир Зеленский, сериала "100 000 минут вместе" российскому каналу СТС в обход украинских экономических санкций. Об этом в пятницу сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на ответ спецслужбы.

"По результатам обработки вашего запроса от 9 июня 2021 года сообщаем, что по состоянию на 15 июня 2021 года следователями органов безопасности уголовное производство по упомянутому вами факту (продажа коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" студией "Квартал 95" телеканалу СТС) не расследуется", - говорится в сообщении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что не намерен выяснять механизм продажи прав на показ сериала "100 000 минут вместе" в Россию. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретило информацию о наличии уголовного производства о продаже данных прав телеканалу СТС. Кроме того, СБУ не расследует продажу прав на сериал "Папик", который студия "Квартал 95" также продала телеканалу СТС.

Зеленский 14 мая 2020 года ввел экономические санкции к некоторым юридическим лицам, среди которых было ООО "СТС Медиа". Телеканал СТС является российским федеральным телеканалом, принадлежащим холдингу "СТС Медиа". Против "СТС Медиа" на три года указом Зеленского применены ограничительные экономические меры, в частности ограничение торговых операций и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Зеленский основал и до избрания на пост главы государства был художественным руководителем студии "Квартал 95". За 2020 год он задекларировал 4,6 млн гривен (примерно $170 тыс.) роялти от работы "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".