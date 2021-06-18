Зеленский сообщил о размещении облигаций "Укравтодора" на $700 млн

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму $700 млн для выполнения национальной инфраструктурной программы "Большое строительство". Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Историческое событие для Украины - "Укравтодор" успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций для выполнения программы "Большое строительство", - написал он в Twitter. По словам главы государства, в данном случае процентная ставка оказалась одной из самых низких в истории евробондов страны.

Президентская партия "Слуга народа" на своем официальном сайте в пятницу уточнила, что еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже на $700 млн. "Серия бондов "Большое строительство" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими размещениями в долларах США - 6,25%", - говорится в сообщении. В партии добавили, что спрос на ценные бумаги "Укравтодора" превысил предложение в три раза.

Проект "Большое строительство" предполагает масштабное развитие инфраструктуры Украины, включающей дороги, школы, детские сады, региональные авиаузлы, центры экстренной медицинской помощи, стадионы. В офисе Зеленского ранее сообщали, что в 2021 году программа будет расширена, в частности в ее рамках займутся разработкой условий повышения доступности жилья для украинцев.