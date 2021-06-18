В России начались продажи флагманских ноутбуков Huawei

МОСКВА, 18 июня. ТАСС/. Huawei запускает в России продажи своих флагманских ноутбуков. Как сообщает пресс-служба компании, модели MateBook 14 и MateBook X Pro 2021 оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения и сенсорными экранами.

Новинки получили безрамочные сенсорные экраны высокого разрешения с режимом защиты зрения и цветовым охватом 100% sRGB. Обе модели поддерживают обновленную технологию Huawei Share, которая позволяет устройствам взаимодействовать и обмениваться информацией со смартфонами: можно запускать на ноутбуке до трех мобильных приложений, отвечать на голосовые звонки, редактировать и перемещать файлы.

Ноутбуки также оснащены инновационной системой охлаждения, которая повышает производительность до 50% даже при высоких нагрузках, сохраняя низкий уровень шума.

Стоимость MateBook 14 с процессором Intel Core i5-1135G7 составляет 94 990 рублей, с Intel Core i7-1165G7 - 109 990 рублей. Обновленный MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core i7-1165G7 и имеет две модификации: модель с памятью 16 ГБ + 512 ГБ обойдется в 139 990 рублей, модель с 16 ГБ + 1 ТБ в 149 990 рублей.

MateBook 14 доступен в цвете "космический серый" и будет продаваться в официальных магазинах компании и магазинах-партнерах. MateBook X Pro будет представлен только в официальных магазинах Huawei в цветах "космический серый" и "изумрудно-зеленый".