На Украине предложили блокировать часть мощности "Северного потока - 2" по примеру OPAL

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украина продолжит бороться с реализацией проекта "Северный поток - 2" и в рамках противостояния считает возможным потребовать применения со стороны Европы меры по блокированию части мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая в пятницу в парламенте.

По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией "Северного потока - 2". "Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к "Северному потоку", - предложил министр.

Кроме того, он предложил вернуться "к идее консорциума газотранспортной системы [Украины], чтобы обеспечить транзит [газа] по территории Украины". "Мы будем и далее противостоять реализации "[Северного] потока", но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы", - добавил он.

Галущенко также вновь напомнил позицию Киева по отношению к "Северному потоку - 2", заявив, что Украина рассматривает этот проект "как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции".

Ранее украинские власти неоднократно предлагали европейским и американским компаниям создать международный консорциум по управлению украинской ГТС. При этом они исключали участие России в таком консорциуме.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Блокирование мощностей OPAL

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его пропускная способность составляет 36 млрд кубометров в год.

Согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры государств Евросоюза должны быть независимы от компаний - производителей электроэнергии или энергоресурсов. Применительно к газопроводу OPAL это выразилось в требовании резервирования до 50% мощностей газопровода для прокачки газа от "альтернативных поставщиков", что физически невозможно, поскольку данное трубопроводное ответвление получает газ только по "Северному потоку".

После многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL. Компания могла на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности. Однако в начале сентября 2019 года Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года и постановил, что российский холдинг вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.

В декабре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение, до завершения рассмотрения которой решение Еврокомиссии об использовании OPAL на 100% остается в силе. 18 марта генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона предложил оставить в силе решение о блокировании на 50% мощностей OPAL.