Авиакомпания "Ютэйр" с 23 июня начнет полеты из Уфы в Грозный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" с 23 июня начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в Грозный. Цена билета будет от 4,9 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Уфы, в настоящее время прямых рейсов в Грозный нет.

"С 23 июня "Ютэйр" открывает новый рейс в Уфу из Грозного", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполнять по средам и пятницам при стоимости билета от 4,9 тыс. рублей. ""Ютэйр" продолжает расширять присутствие на Кавказе. Летом мы выполняем ежедневные рейсы из Грозного в Москву, связываем столицу Чечни прямыми рейсами с регионами, а также продолжаем летать в Дубай дважды в неделю", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр" - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).