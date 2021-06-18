В Красноярском крае предложили создать российско-китайский индустриальный парк

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Совместный российско-китайский индустриальный парк "Биотехнологическая долина" предложили создать в Красноярском крае к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правления Восточносибирской ассоциации биотехнологических кластеров (ВСА БТК) Евгений Пащенко.

"[В планах] создание российско-китайского индустриального парка "Биотехнологическая долина", разрабатывающего и распространяющего новейшие технологии в области добычи, заготовки, плантационного выращивания и глубокой переработки природного и аграрного биосырья. Логистический центр парка предполагается разместить в хабе аэропорта Красноярска, а производственные площади парка - на севере, в центре и на юге Красноярского края", - сказал собеседник агентства.

По его словам, промплощадки фактически будут поселениями с автономным энергообеспечением, вакуумной системой мусоросбора, комфортной инфраструктурой для работающих на производстве индустриального парка. Срок реализации проекта - 2024-2026 годы.

Планируется, что индустриальный парк объединит все направления освоения сибирских биоресурсов в один проект. Это позволит насытить местные рынки чистой продукцией, выйти с ней на рынки континентального Китая, Юго-Восточной Азии, Евросоюза, СНГ и стран БРИКС.

По данным Пащенко, в рамках кластера будут выпускаться различные товары: экстракты, вытяжки, ароматические масла, бальзамы, настойки, БАДы, высокоэнергетические гранулы, твердое и жидкое биотопливо, утеплительные, термоизоляционные материалы домокомплектов и сами деревянные домокомплекты, линейка изделий из торфа, сапропелей, продукты глубокой переработки зерновых и других сельскохозяйственных культур.