Новак заявил, что к 2030 году Россия должна построить 50 тыс. электрозаправок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Перед Россией стоит задача к 2024 году создать 11 тыс. электрозаправок, к 2030 году таких объектов по всей стране должно появиться 50 тыс., сообщил в пятницу в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область вице-премьер РФ Александр Новак.

В пятницу Новаку представили электробус, который будет курсировать от аэропорта Стригино до станции метро. Ранее сообщалось, что Нижний Новгород станет первым после Москвы городом, где запустят отечественный электробус, запланированный пассажиропоток составляет 700 человек в сутки. "Газели" для работы на городском маршруте поставит Горьковский автомобильный завод. Одним из вопросов реализации проекта стало создание необходимой электрозарядной инфраструктуры, выполнение этих работ должен обеспечить серийный производитель таких станций - АО "КРЭТ" в партнерстве с Sitronics Group.

"В целом, задача стоит более серьезная и масштабная и к 2024 году, и к 2030 году. К 2024 году нам нужно 11 тыс. заправок по стране, а к 2030 году - уже 50 тыс.", - сказал Новак.

По его словам, в правительстве разрабатывается инициатива по поддержке развития электротранспорта и мобильной зарядной инфраструктуры для него. "Мы это будем стимулировать: и производство зарядных [станций], и установку этих станций, и, соответственно, Министерство промышленности вместе с автомобильной отраслью [будет поддерживать] наше производство электротранспорта", - добавил Новак.

По его словам, сейчас министерства промышленности, транспорта и энергетики отрабатывают детали программы. "Михаил Владимирович [Мишустин] недавно тоже это смотрел у себя на совещании, в целом подержана такая инициатива", - резюмировал вице-премьер.

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году. Сейчас компания управляет сетью из 263 станций, к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Параллельно с "Россетями" развитием инфраструктуры ЭЗС занимается "Русгидро", которая в настоящее время управляет 23 станциями на Дальнем Востоке. При этом компания намерена увеличить число ЭЗС до 150 в 2022 году.