Росатом принял решение о строительстве двух новых блоков на Кольской АЭС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росатом построит на Кольской АЭС еще два новых энергоблока мощностью по 600 МВт каждый (Кольская АЭС-2). Строительство первого нового блока запланировано на 2028 год, ввод в эксплуатацию - в 2034 году, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

"Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т. е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке", - сообщает концерн.

Кольская АЭС расположена в городе Полярные Зори Мурманской области. В ее состав входит четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Первый и второй энергоблоки станции были запущены в 1973 и 1974 годах соответственно. Третий и четвертый - в 1981 и 1984 годах. Кольская АЭС передает электроэнергию по пяти линиям электропередачи, обеспечивая надежное энергоснабжение северной части Карелии, где находится большая часть крупных промышленных предприятий региона, а также более 50 % потребителей Кольского полуострова.

"Росэнергоатом" со ссылкой на директора Кольской АЭС Василия Омельчука отмечает, что срок эксплуатации первой очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году, поэтому вопрос о необходимости замещения предполагаемых к выводу из эксплуатации блоков встал уже сейчас.

"Решение о возведении Кольской АЭС-2 было принято еще в конце 20 века, но не было реализовано. Тогда же была выбрана площадка для строительства и проведены предварительные изыскания", - цитирует концерн Омельчука.

О "Росэнергоатоме"

Основным видом деятельности "Росэнергоатома" является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями (АЭС) в России. Сегодня в общей сложности на 11 действующих атомных станциях России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), в эксплуатации находятся 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью более 30,5 ГВт. В 2020 году российские АЭС выработали рекордное количество электроэнергии - 215,746 млрд кВт*ч. Доля российских АЭС в энергобалансе страны составляет 20,28%.