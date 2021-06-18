Число домов с возможностью бесплатной газификации может превысить 2 млн

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минэнерго не исключает, что количество домов, которые смогут претендовать на бесплатное подключение к газу, по итогам инвентаризации может превысить ожидаемые 2 млн единиц. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

"Эта цифра может увеличиться по мере проведения той инвентаризации, которую мы сейчас как раз завершаем. То есть это не значит, что все эти дома подадут заявки на подключение к газу, но такая возможность будет в случае, если все эти 2 млн включить в программу газификации", - сказал он.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

По оценке Минэнерго, в эту программу могут попасть 2 млн домовладений. Глава "Газпром Межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции 11 июня сообщил, что речь может идти о 1,5 млн домовладений. Но инвентаризация всех объектов еще не завершена. Ее окончание планируется до конца июня.

Сорокин отметил, что реализация этой программы позволит в достаточно короткий срок увеличить уровень газификации в стране на 2-3 процентных пункта. Также замминистра добавил, что Минэнерго ожидает подготовки нормативно-правовой базы для реализации этого проекта в максимально короткие сроки.

"Мы рассчитываем, что нормативка будет готова в течение ближайшего месяца - полутора месяцев. Естественно, за такой короткий срок она еще не будет принята, но она уже будет выставлена на общественное обсуждение для того, чтобы далее в максимально короткий срок, за летний период, осенью, мы могли это принять, и чтобы новая модель газификации заработала с 1 января с уже готовой нормативкой", - сказал Сорокин.