На питание детей в школах ЮФО выделят 12 млрд рублей в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Средства в размере 12 млрд рублей направят на питание детей в образовательных учреждениях регионов Южного федерального округа (ЮФО) в 2021 году. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на совещании с главами южных субъектов, прошедшем в режиме видеоконференции.

"На текущий финансовый год на эти цели (питание школьников - прим. ТАСС) из всех источников запланировано 12 млрд рублей", - сказал он.

По словам полпреда, в 2020 году питанием было обеспечено около 800 тыс. учащихся более чем в четырех тыс. школ ЮФО. "Должен отметить, что в прошедшем учебном году в целом питание школьников было организовано неплохо", - отметил Устинов.

Полпред также предложил главам южных регионов проконтролировать качество продуктов, поставляемых для питания школьников. "Предлагаю главам субъектов рассмотреть <...> вопросы контроля качества поставляемого в образовательные учреждения продовольствия", - сказал он, уточнив, что такой вопрос может быть поднят на заседаниях с участием представителей Россельхознадзора.

Кроме того, Устинов призвал глав ЮФО активнее привлекать общественность и родительские комитеты при рассмотрении жалоб на питание. Также он поручил активнее принимать меры по этим обращениям, отметив, что в прошедшем учебном году в школах ЮФО было выявлено значительное количество нарушений касаемо питания детей."В основном [нарушения] были связаны с неудовлетворительной работой пищеблоков; низким качеством и отсутствием сопроводительных документов на поступающие продукты; несоответствием фактического рациона примерному меню; низкой температурой готовой продукции", - резюмировал Устинов.

Об организации питания в школах Юга России

На территории субъектов ЮФО располагается 4 182 школы, под наблюдением Роспотребнадзора на юге страны находятся 4 047 образовательных учреждений. По данным полпреда в ЮФО Устинова, в 2020 году не все школы перед началом учебного года соответствовали требованиям Роспотребнадзора, такие объекты имелись в Ростовской области, Республике Крым, Астраханской области и в Республике Калмыкия. Также наблюдались факты ненадлежащего обеспечения бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья. Сообщалось, что в ряде регионов эти проблемы удалось устранить.