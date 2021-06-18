Японская рекламная компания dentsu mcgarrybowen поможет Хайнаню в привлечении инвестиций

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Японская рекламная компания dentsu mcgarrybowen подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Управлением по международному экономическому развитию южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет местная газета " Хайнань жибао ".

Соответствующий документ предполагает взаимодействие по самому широкому спектру направлений. В их числе привлечение инвестиций со стороны японских компаний на Хайнань, а также использование возможностей преференциальной политики свободного торгового порта для дальнейшего развития сотрудничества.

Dentsu mcgarrybowen является представительством в Китае головной компании Dentsu Group. В КНР она занимается в том числе продвижением брендов и торговым маркетингом, оказывая поддержку компаниям в развитии бизнеса.

В дальнейшем, пишет издание, dentsu mcgarrybowen совместно с Управлением по международному экономическому развитию Хайнаня будет работать над продвижением различных брендов, разработкой дизайна, а также созданием условий для работы японских инвесторов на Хайнане в рамках проекта построения в провинции свободного торгового порта.