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Японская рекламная компания dentsu mcgarrybowen поможет Хайнаню в привлечении инвестиций

В дальнейшем компания совместно с Управлением по международному экономическому развитию Хайнаня будет работать над продвижением различных брендов и созданием условий для работы японских инвесторов

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Японская рекламная компания dentsu mcgarrybowen подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Управлением по международному экономическому развитию южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

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Соответствующий документ предполагает взаимодействие по самому широкому спектру направлений. В их числе привлечение инвестиций со стороны японских компаний на Хайнань, а также использование возможностей преференциальной политики свободного торгового порта для дальнейшего развития сотрудничества.

Dentsu mcgarrybowen является представительством в Китае головной компании Dentsu Group. В КНР она занимается в том числе продвижением брендов и торговым маркетингом, оказывая поддержку компаниям в развитии бизнеса.

В дальнейшем, пишет издание, dentsu mcgarrybowen совместно с Управлением по международному экономическому развитию Хайнаня будет работать над продвижением различных брендов, разработкой дизайна, а также созданием условий для работы японских инвесторов на Хайнане в рамках проекта построения в провинции свободного торгового порта.

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