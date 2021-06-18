Девелопер "Ташир" назвал возмутительными обвинения Азербайджана в адрес главы компании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский девелопер "Ташир" считает возмутительными обвинения правоохранительных органов Азербайджана в адрес главы группы Самвела Карапетяна. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе "Ташира".

"То, что официальные органы Азербайджана продолжают выдвигать заведомо ложные обвинения в отношении людей, являющихся гражданами Российской Федерации, - это возмутительно и неприемлемо", - сказали в пресс-службе.

Генеральная прокуратура Азербайджана ранее объявила в международный розыск Карапетяна, а также главу Союза армян России Ару Абрамяна и главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как заявили в "Ташире", обвинения против Карапетяна "абсурдны и не имеют под собой никаких оснований".

"Известно, что Самвел Карапетян на протяжении многих лет инициировал и реализовывал на территории Армении и Республики Арцах (то есть непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - прим. ТАСС) исключительно социальные и гуманитарные проекты: были построены школы, больницы, детские сады, церкви <...> Группа компаний "Ташир" и лично Самвел Карапетян оказывали и продолжают оказывать гуманитарную помощь армянскому народу и пострадавшим во время военного конфликта мирным жителям", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Промышленно-строительная группа компаний "Ташир" включает около 200 компаний и предприятий в финансовой, энергетической отраслях, сферах промышленности, ретейла, ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и т. д. Бизнес компании представлен в 51 городе России. Группа компаний реализует строительные проекты в сфере коммерческой и жилой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры.