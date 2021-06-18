"Грузинская железная дорога" впервые выпустила "зеленые" облигации на $500 млн

ТБИЛИСИ, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Грузинская железная дорога" (ГЖД) впервые разместила на Лондонской фондовой бирже "зеленые" облигации, объем привлеченных средств составил $500 млн. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГЖД.

"Впервые в истории Грузии транспортная компания, в частности, "Грузинская железная дорога" разместила на Лондонской фондовой бирже "зеленые" облигации на 500 млн долларов. В результате рефинансирования процентный доход вместо 7,75% составит 4%. Вместо примерно 40 млн долларов компания в год будет платить 20 млн долларов. Сэкономленные на процентной ставке деньги пойдут на развитие компании", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Грузинской железной дороги" Давида Перадзе.

Для совершения сделки ГЖД помогали Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, банки JP Morgan, Citi и Renaissance Capital, добавили в пресс-службе.