{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпромторг: нехватка импортных автокомпонентов подстегнет к использованию аналогов из РФ

Мировой кризис в этой отрасли - лишний повод для автоконцернов задуматься о локализации своих производственных технологических цепочек внутри страны, указал замглавы ведомства Василий Шпак
© Егор Алеев/ТАСС

ГУСЕВ /Калининградская область/, 18 июня. /ТАСС/. Мировой кризис на рынке электронных компонентов для автомобилей подстегнет российские концерны к использованию отечественных компонентов. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Это (мировой кризис автокомпонентов) лишний повод для автопроизводителей, которые работают на территории нашей страны, задуматься о локализации своих производственных технологических цепочек внутри страны. И активней использовать ту электронику, ту микроэлектронику, которая у нас в стране производится", - сказал он.

"Я могу сказать, что у нас активный диалог с автопроизводителями на этот счет идет и они эти риски понимают, и понимают, что работа с локальным производителем может дать большую устойчивость бизнесу", - добавил Шпак.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает летом снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем. В России за последний месяц "Автоваз" уже три раза останавливал производство некоторых моделей на два дня.

Теги
Россия
Нижегородские власти предложили расширить список заемщиков по инфраструктурным облигациям
Это предлагается сделать за счет сетевых организаций
Читать полностью