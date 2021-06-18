Минпромторг: нехватка импортных автокомпонентов подстегнет к использованию аналогов из РФ

ГУСЕВ /Калининградская область/, 18 июня. /ТАСС/. Мировой кризис на рынке электронных компонентов для автомобилей подстегнет российские концерны к использованию отечественных компонентов. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Это (мировой кризис автокомпонентов) лишний повод для автопроизводителей, которые работают на территории нашей страны, задуматься о локализации своих производственных технологических цепочек внутри страны. И активней использовать ту электронику, ту микроэлектронику, которая у нас в стране производится", - сказал он.

"Я могу сказать, что у нас активный диалог с автопроизводителями на этот счет идет и они эти риски понимают, и понимают, что работа с локальным производителем может дать большую устойчивость бизнесу", - добавил Шпак.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает летом снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем. В России за последний месяц "Автоваз" уже три раза останавливал производство некоторых моделей на два дня.