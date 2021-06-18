Дождь и град повредили почти четверть посевов в одном из районов Кубани

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы на площади более 5,3 тыс. га повреждены при прохождении града и ливня в Павловском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в пятницу.

В Павловском районе в среду прошел дождь и град, были повреждены кровли почти 500 частных домов, в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, накануне велась оценка ущерба.

"Согласно предварительным данным, площадь пострадавших в различной степени сельхозкультур превышает 5,3 тыс. га. В их числе пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя и сахарная свекла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Павловского района ТАСС добавили, что общие посевные площади в муниципалитете составляют в этом году около 20 тыс. га.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.