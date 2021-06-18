FT: поставки продуктов и напитков из Британии в ЕС сократились вдвое после Brexit

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Экспорт продуктов питания и напитков из Соединенного Королевства в Европейский союз сократился почти вдвое за первые три месяца 2021 года. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей торговых объединений Великобритании.

Так, по данным Федерации производителей продуктов питания и напитков, за первые месяцы текущего года в ЕС было поставлено продукции на £1,7 млрд ($2,4 млрд), что на 46,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Разница с 2019 годом, когда страна не была охвачена пандемией коронавируса, еще больше - 55,1% или £2 млрд ($2,8 млрд).

Продажи в Ирландию, которая до выхода Великобритании из ЕС была крупнейшем рынком экспорта для королевства, сократились на две трети.

По мнению экспертов отраслевых организаций, указанные цифры явно свидетельствуют о негативных последствиях установления торговых барьеров между Лондоном и Брюсселем после выхода королевства из Евросоюза.

"Потери от экспорта в £2 млрд представляют катастрофу для нашей отрасли и дают ясное представление о масштабах потерь, с которыми в долгосрочной перспективе столкнулись британские производители из-за новых торговых барьеров с ЕС", - приводит газета слова главы департамента международной торговли Федерации производителей продуктов питания и напитков Доминика Гуди.

Дополнительная бюрократия

Как отмечает Financial Times, после установления барьеров британские компании столкнулись с дополнительными расходами и необходимостью заполнять многочисленные документы, чтобы пройти ветеринарные проверки на европейских границах.

"Немалая часть падения экспорта могла быть вызвана скоплением продукции на европейских складах под конец прошлого года", - сказал директор Ассоциации экспортеров продуктов питания и напитков Джон Уайтхед. "Значительная же часть потерь связана с дополнительной бюрократией, таможенными задержками и затратами на торговлю с ЕС", - уверен он.

Ситуация с экспортом продуктов питания в страны за пределами Европейского союза складывается более позитивная. В поставках туда зафиксирован прирост в 0,3%, до £2 млрд, что превышает экспорт в Европу. Однако, по информации издания, этого все равно недостаточно, чтобы покрыть потери от общего экспорта продукции, который упал в целом на 28,1%, до £3,7 млрд ($5,1 млрд).

Без поспешных выводов

Британское правительство в то же время не делает поспешных выводов о долгосрочных последствиях, обращая внимание на то, что в марте и апреле поставки в ЕС превысили уровни 2020 года. Как указано в статье, по мнению властей страны, на торговые отношения сильно повлияла пандемия коронавируса, снизив спрос со стороны европейских стран.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.