"Росэнергоатом" планирует в 2023 году начать производство водорода на Кольской АЭС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кольская АЭС выбрана площадкой для создания стендового испытательного комплекса по производству водорода и обращению с ним. Ввод комплекса планируется в 2023 году и предусматривает возможность увеличения объемов производства водорода, говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".

"В 2023 году мы должны ввести в работу комплекс с электролизными установками мощностью 1 МВт, затем планируется увеличение мощности и производительности стендового испытательного комплекса до 10 МВт", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Кольская АЭС была выбрана в качестве пилотной площадки для производства водорода в России, так как на станции есть избыток вырабатываемой энергии по низкой себестоимости, а также имеется вся необходимая инфраструктура и опыт по производству водорода в небольших количествах для нужд станции.

Водородная энергетика в настоящее время является одним из приоритетных направлений научно-технологического развития госкорпорации "Росатом".

Ранее сообщалось, что Росатом планирует создавать водородный кластер и на Сахалине. В сентябре 2019 года "Русатом Оверсиз" и Агентство по природным ресурсам и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки в 2020-2021 годах технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза, сообщал Росатом.