Производители мороженого и сыров заказали 1,2 млрд кодов маркировки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Производители мороженого и сыров из 75 регионов России заказали 1,2 млрд маркировочных кодов с 1 июня 2021 года, когда маркировка для этих товаров стала обязательной. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором маркировки.

"С 1 июня, после старта маркировки мороженого и сыров, участники оборота из 75 регионов России заказали 1,2 млрд кодов. В топ-5 производителей по количеству заказов вошли "Челны холод", "Чистая линия", "Фабрика настоящего мороженого", "Валио", "Хохланд Русланд", - пояснили в пресс-службе.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

Менеджер проектов "Нева Милк" Михаил Матвиенко пояснил ЦРПТ, что ежедневно предприятие эмитирует и запускает в оборот минимум 100 тыс. кодов. "Продукция уже поставлена в компании "Призма", в "Яндекс", "Ашан", "Ленту" - всем нашим клиентам. Помимо этого, мы активно готовимся к маркировке масла, у нас уже почти все готово. Осталось дождаться некоторого оборудования и купить лицензию на программный продукт, так что к 1 сентября успеваем", - рассказал Матвиенко.

Директор по информационным технологиям компании "Узловский молочный комбинат" Евгений Булычев добавил, что ей удалось удачно стартовать в первом этапе маркировки благодаря участию в пилотном проекте с ЦРПТ. "Наша компания апробировала многие решения, что позволило выбрать правильную архитектуру решения и запуститься раньше 1 июня. По средним подсчетам, на заводе будет маркироваться порядка 100 тыс. единиц продукции разных видов. Также в тестовом режиме мы уже маркируем сливочной масло для второго этапа. Наша продукция поставляются во все сегменты рынка и теперь она подтверждена "Честным знаком", - рассказал Булычев.