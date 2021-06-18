Доходы Хайнаня от туризма в период Фестиваля лодок превысили $217 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Доходы туристического сектора южнокитайской провинции Хайнань превысили 1,4 млрд юаней (около $217 млн по текущему курсу) в период общенациональных выходных по случаю Фестиваля драконьих лодок (Дуаньуцзе), которые длились с 12 по 14 июня. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, объем средств, полученных за три дня местными компаниями и индивидуальными предпринимателями в туристической сфере, увеличился в годовом исчислении на 134%. Остров посетили более 1,29 млн туристов - на 77,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество отдыхающих почти на 10% превысило уровень за соответствующий период 2019 года.

Как уточнил департамент культуры и туризма Хайнаня, в этом году в период выходных по случаю фестиваля власти провели в провинции множество мероприятий, посвященных популяризации объектов нематериального культурного наследия. Администрация острова также оказала содействие внедрению новых туристических продуктов, рассчитанных на разные социальные категории. В частности, на студентов и учащихся, на лиц, нуждающихся в оздоровлении и медицинских услугах, а также на любителей "тихого отдыха" - комфортного пребывания в местах, удаленных от шумных сборищ и вблизи от природы.

Одним из примечательных событий в ходе прошедших праздников стал Культурный форум драконьих лодок, прошедший 12 июня в городе Ваннине на юго-востоке Хайнаня. Согласно подсчетам компетентных учреждений, заметное положительное воздействие на рост доходов туристической индустрии острова оказали мероприятия по стимулированию продаж цзунцзы - сваренного на пару клейкого риса с мясной или сладкой начинкой, завернутого в тростниковый либо бамбуковый лист.

Фестиваль драконьих лодок в Китае насчитывает уже более 2 тыс. лет. Дуаньуцзе стали отмечать в память о древнекитайском поэте Цюй Юане, жившем в III веке до н. э. Каждый год в день его смерти люди по всей стране собираются на берегах водоемов и устраивают гонки на длинных лодках, нос которых представляет изображение головы дракона, а корма - его хвост.