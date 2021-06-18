Reuters: ЕС начнет антимонопольное расследование рекламной деятельности Google

ТАСС, 18 июня. Антимонопольные регуляторы Евросоюза начнут расследование против компании Google из-за предполагаемых нарушений в сфере рекламы. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, официально открыть дело в ЕС могут до конца этого года.

В прошлом году компания Google заработала около $147 млрд долларов на онлайн-рекламе, отмечает Reuters. Этот показатель является самым большим среди всех компаний мира в данной сфере. Доходы от технологий в области рекламных объявлений составляют примерно 16% всей выручки компании.

Один из источников рассказал агентству, что ЕС будет изучать отношение Google к рекламодателям, посредникам и конкурентам. Как считает Reuters, это говорит о том, что расследование европейских регуляторов будет более масштабным, чем ранее проводили французские власти. На прошлой неделе Управление по вопросам конкуренции Франции выписало Google штраф в размере €220 млн за "предоставление преференциального режима своим технологиям" в сфере рекламы.

Европейская комиссия отказалась комментировать данную информацию, а в Google пока что не ответили на запрос агентства Reuters.

Антимонопольный регулятор ЕС за последнее десятилетие оштрафовал Google в общей сложности на €8,25 млрд за недобросовестную конкуренцию.