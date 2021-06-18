Град и опустынивание нанесли ущерб сельскому хозяйству Ставрополья на сумму 3 млрд рублей

ПАДИНСКОЕ /Ставропольский край/, 18 июня. /ТАСС/. Ущерб от града и процесса опустынивания земель в сельском хозяйстве Ставрополья оценивается в 3 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу первый замминистра сельского хозяйства региона Вячеслав Дридигер.

"В этом году в крае отмечались неблагоприятные факторы, которые внесли свои коррективы в формирование урожая. От града пострадали посевы в 10 округах на общей площади 17,2 тыс. га, в том числе застрахованные 3 тыс. га. Сумма ущерба - 1 млрд рублей. В крае подвержено опустыниванию 850 тыс. га, открытие песков отмечено в пяти округах на площади 50 тыс. га. Сумма ущерба - 2 млрд рублей", - сказал он на выездном совещании краевого министерства о подготовке к уборочной кампании.

Также в двух восточных округах края в 2021 году отмечалась засуха - в восьми хозяйствах пострадали культуры на площади 5,8 тыс. га, сумма ущерба превысила 270 млн рублей. Вопрос противодействия опустыниванию аграрии Ставрополья поднимали весной 2021 года, в результате было решено создать межрегиональный Центр по борьбе с опустыниванием.

В целом минимизировать затраты от непогоды позволяют механизмы агрострахования, сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Сумма господдержки этого направления была увеличена с 200 млн рублей в 2020 году до 700 млн рублей в 2021 году. В крае застраховали 25% посевов. По обращению региона краю будет предоставлена дополнительная поддержка.

"Весь сельскохозяйственный год, начиная с весеннего сева, мы находимся "в зоне турбулентности" и будем находиться в этой зоне - у нас осень была без осадков, весной избыточное переувлажнение, проблема с локальным выпадением града. Могу привести яркий пример Кировского городского округа, вчера выпадение града, подсчитываем ущерб - 14 тыс. га выбито, застраховано - ноль. Обратились в Минсельхоз РФ, принято решение - практически 200 млн добавляют нам на агрострахование. Страховать нужно и яровые, и озимые культуры", - сказал министр.