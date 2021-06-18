Спрос россиян на наличную валюту в апреле упал на 20%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную валюту в апреле 2021 года упал на 20% по сравнению с мартом и составил $3,5 млрд в долларовом эквиваленте, следует из материалов Банка России.

"В апреле 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом сократился на 20% и составил $3,5 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в апреле 2019 года, на 26%, но больше, чем в апреле 2020 года, на 3%", - указывают в ЦБ.

Снижение спроса на наличную валюту связано с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха, поясняется в материалах регулятора.

Так, спрос на доллары в апреле по сравнению с мартом упал на 22%, на европейскую валюту - на 17%, составив соответственно $2,6 и $0,9 млрд. Также в апреле зафиксировано сокращение на 24% объема валюты, которую граждане сняли со своих счетов.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем сократился в 3,4 раза и составил $0,5 млрд. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на европейскую валюту - в 3,6 раза.