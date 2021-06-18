Первые три ресторана Москвы согласились стать "бесковидными"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Три заведения ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers будут участвовать в эксперименте по созданию точек общепита, свободных от ковида. Об этом сообщил в пятницу ТАСС общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Пока три ресторана холдинга [вошли в список участников эксперимента]. Они готовы со вторника, скорее всего, приступить [к работе в новом формате]", - сказал он.

Совладелец Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук подтвердил в телефонном разговоре с ТАСС данную информацию. "Начнем со вторника. Это будет один из ресторанов "Чайхона № 1", пока не могу точно сказать какой, караоке "Щас спою" и ночной клуб Birds. Пускать туда будем по QR-коду, а внутри никаких ограничений для посетителей: ни масок, ни перчаток, ни дистанции", - рассказал он.

По словам Васильчука, возможность тиражировать практику на другие заведения холдинга "зависит от многих факторов, которые будут оценены до 1 июля".

Как ранее сообщалось, с 19 июня в Москве проведут эксперимент по созданию "бесковидных" ресторанов. Посещать их смогут только горожане, завершившие вакцинацию и готовые подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. Система контроля будет настроена в течение недели. От заведения, участвующего в эксперименте, не будут требовать полной вакцинации персонала. Кроме того, исключение будет сделано для детей, которых пока не разрешено прививать от коронавируса: несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.