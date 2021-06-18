Цирк Никулина первым прошел лицензирование Россельхознадзора

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московский цирк Никулина стал первым прошедшим лицензирование Россельхознадзора цирком в России, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По результатам проверки на соответствие лицензионным требованиям Россельхознадзором принято решение о выдаче бессрочной лицензии ЗАО "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре". Организация стала первой среди российских цирков, прошедшей процедуру лицензирования на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, лицензия на содержание и использование животных в зоосаде (Республика Карелия, Пряжинский район) также выдана ООО "Карелия-Интер". Сведения о предоставленных лицензиях внесены в Реестр Россельхознадзора и размещены на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор на протяжении 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление указанной деятельности без лицензии не будет допускаться.

Россельхознадзор по заявкам таких организаций готов в максимально сжатые сроки проводить проверки и оперативно рассматривать вопрос о выдаче лицензий, добавили в ведомстве.