"Интеррос" заявил, что не будет участвовать в buyback "Норникеля"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Интеррос" не подавал заявки на обратный выкуп своих акций в "Норникеле", так как считает их недооцененными. Доля "Интерроса" в ГМК по итогам buyback вырастет и это соответствует стратегии предприятия, сообщает "Интеррос".

"Компания "Интеррос" не подавала заявки на обратный выкуп своих акций "Норникеля". По итогам buyback доля "Интерроса" в "Норникеле" увеличится, что соответствует долгосрочной стратегии "Интерроса", - говорится в сообщении.

"Мы видим недооцененность и большой потенциал "Норникеля", поэтому, как ответственный управляющий акционер, будем продолжать вкладывать в компанию, а не избавляться от акций", - отметил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин.

Обратный выкуп акций "Норникеля" на сумму около $2 млрд, который ранее был одобрен акционерами ГМК, пройдет во второй половине 2021 года, сообщал "Русал" (второй крупнейший акционер "Норникеля"). Сам "Русал" примет решение о своем участии в программе buyback в зависимости от рыночных условий на момент выкупа.

Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций "Норникеля", а также создание условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников, на которую планируется направить 0,5% уставного капитала ГМК.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).