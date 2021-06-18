Новак пока не видит необходимости в введении топливных соглашений с нефтяниками

КСТОВО /Нижегородская область/, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос о топливных соглашениях для стабилизации цен на бензин может обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака с нефтяниками 22 июня, но необходимости в применении этого механизма пока нет. Об этом журналистам сказал сам вице-премьер.

"Дано поручение Минэнерго, чтобы они оценили ситуацию на рынке. Такая опция, в принципе, существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть. В настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак сказал, что 22 июня проведет совещание с главами нефтяных компаний. "Мы с нефтяными компаниями встречаемся регулярно, на следующей неделе мы проведем плановую встречу по обсуждению ситуации на рынке", - заключил он.

Министерство энергетики в настоящий момент прорабатывает вопрос целесообразности заключения соглашений с нефтяниками о топливных ценах на АЗС. Оно должно завершить эту работу в течение двух недель.

Правительство в ноябре 2018 года договорилось с нефтяниками о заморозке цен на топливо после весеннего подорожания бензина и дизеля. Тогда компании обязались держать цены на НПЗ не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом.