Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в плановый капремонт

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Энергоблок №4 Курской АЭС вывели в планово-предупредительный капитальный ремонт, который продлится 138 суток. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Росэнергоатома.

"18 июня четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный капитальный ремонт. Ремонт предусмотрен годовым графиком концерна "Росэнергоатом" и продлится 138 суток", - говорится в сообщении.

Директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин пояснил, что длительность ремонта обусловлена большим объемом работ. "Ремонт энергоблока затрагивает более 1 000 различных единиц оборудования. Особое внимание будет уделено качеству производимых работ и сокращению сроков их выполнения с безусловным соблюдением высокого уровня безопасности", - цитирует пресс-служба директора.

В сообщении уточняется, что в программе ремонта энергоблока - расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и десяти регулирующих каналов системы управления и защиты, контроль и измерения различных параметров оборудования, капитальный ремонт двух блочных турбогенераторов, ремонты трубопроводной арматуры, главных циркуляционных насосов, других систем и аппаратов.