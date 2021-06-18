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Мантуров заявил, что в России нет дефицита вакцины

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России нет дефицита вакцины, остатки составляют 5 млн доз - министр промышленности.

Мантуров: торговля испытывает из-за пандемии меньше ограничений, чем в 2020 году
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